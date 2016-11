3sat 20:15 bis 22:00 Drama Die Täter - Heute ist nicht alle Tage D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einer von drei ARD-Filmen zum Thema NSU. Beate Zschäpe (Anna Maria Mühe) gerät nach der Wende in den Bann junger Rechtsradikaler. Gemeinsam mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt radikalisiert sie sich. Ohnmacht und Wut werden zu Hass und Gewalt. – Eindrucksvoller Film zu einer bis heute ungeklärten Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Urzendowsky (Uwe Böhnhardt) Albrecht Schuch (Uwe Mundlos) Anna Maria Mühe (Beate Zschäpe) Nina Gummich (Sandra) Jonas Friedrich Leonhardi (Stefan) Ben Münchow (Tilo) Marcel Heuperman (André) Originaltitel: Mitten in Deutschland: NSU: Die Täter - Heute ist nicht alle Tage Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Thomas Wendrich Kamera: Frank Lamm Altersempfehlung: ab 12