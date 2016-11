3sat 10:15 bis 11:30 Diskussion Anne Will Merkels Entscheidung - Das richtige Signal in unsicheren Zeiten? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Politisch denken, persönlich fragen" ist das Motto der politischen Talksendung von Anne Will. Jede Woche lädt sie interessante Gäste zu einem aktuellen Thema ein. Ob Innenpolitik wie Pegida, Gesundheitsreformen oder Mindestlohndebatte, ob Außenpolitik wie die Ukrainekrise, Nahostkonflikt oder Finanzkrise Anne Will fragt nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Ministerpräsidentin des Saarlandes), Klaus Wowereit (SPD, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin), Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur "Die Zeit"), Hans-Joachim Maaz (Psychoanalytiker und Autor) Originaltitel: Anne Will

