ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Smarte Spione - wie uns Autos, Fernseher und Co überwachen Smarte Spione - wie uns Autos, Fernseher & Co überwachen D 2016 16:9

Stellen Sie sich vor, Ihr Auto zeichnet auf, wohin Sie fahren, ob Sie riskant überholen oder oft gähnen. Ihr neuer smarter Fernseher speichert, welche Sendungen Sie wie oft anschauen. Und Ihr Kühlschrank sammelt alle Daten über Ihre Essgewohnheiten. Kein Zukunftsszenario, sondern immer öfter Realität. Technische Überwachungsmöglichkeiten sind heute schon in alle möglichen Alltagsgegenstände eingebaut, von der Personenwaage bis zum Stromzähler. Sie produzieren Unmengen von Daten über uns, und immer mehr dieser Geräte schicken diese Daten automatisch an einen Hersteller oder Provider - ohne dass wir darauf Einfluss nehmen können. Planet Wissen geht der Frage auf den Grund, was unsere täglichen Helfer wirklich über uns verraten und wie wir unsere Privatsphäre dagegen schützen können.

Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Gäste: Gäste: Ahmad Bozjeloye (IT-Berater), Markus Morgenroth (Daten-Analytiker und Buchautor) Originaltitel: Planet Wissen