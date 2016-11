ARD alpha 14:00 bis 14:30 Bildungsprogramm Hallo Tod! Was kommt, das geht! D 2012 16:9 Merken Warum müssen Menschen und Tiere sterben? Wie ist das eigentlich, wenn man tot ist? Was kommt danach? Auch Kinder machen schon Erfahrungen mit dem Tod, und sie stellen ihre eigenen Fragen dazu. Warum müssen Menschen und Tiere sterben? Wie ist das eigentlich, wenn man tot ist? Was kommt danach? Auch Kinder machen schon Erfahrungen mit dem Tod, und sie stellen ihre eigenen Fragen dazu. In der Sendung "Hallo Tod! Was kommt, das geht!" erklären Animationen einfach und kindgerecht, was Tod bedeutet - und wohin die letzte Reise gehen kann. Wie Menschen in anderen Kulturen mit dem Tod umgehen, zeigt "Hallo Tod!" etwa in Mexiko, wo die Särge bunt sind und alle Welt den jährlichen Totentag "Dia de los Muertos" als Freudenfest feiert. Oder wenn in Ghana eine Beerdigung als großes Familientreffen begangen wird. Am Beispiel eines Kindermönchs in Nepal erzählt die Sendung auch vom Buddhismus und seiner Lehre, dass jedes Lebewesen zu einem Kreislauf aus Geburt und Wiedergeburt gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marc Langebeck Originaltitel: Hallo Tod! Regie: Anja von Kampen Drehbuch: Anja von Kampen