TNT-Serie 22:40 bis 23:20 Familienserie Boston Legal Unter Beschuss USA 2005 16:9 Denny und Alan werden von einem Obdachlosen angebettelt, den Denny so geflissentlich ignoriert, dass der ihm einen Stein an den Hinterkopf wirft. Waffennarr Denny zieht daraufhin seine Paintball-Pistole und schießt auf den Bettler. Nun will der ihn verklagen, findet aber keinen Anwalt, der ihn gegen die Kanzlei Crane, Poole & Schmidt vertreten will. Ausgerechnet Alan bietet am Ende seine Hilfe an. Schauspieler: James Spader (Alan Shore) William Shatner (Denny Crane) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Justin Mentell (Garrett Wells) Julie Bowen (Denise Bauer) Originaltitel: Boston Legal Regie: Mel Damski Drehbuch: David E. Kelley, Jonathan Shapiro Musik: Danny Lux