TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Das Lager der Pandora USA 2015 16:9 Hanna ist überzeugt, dass Alison/"A" sie für den Mord an Mona verantwortlich machen will. Während Caleb und Hannas Freunde einen Plan aushecken, mit dem sie das Mädchen retten wollen, reicht das Hanna nicht aus. Sie will nicht tatenlos herumsitzen, bis sie von der Polizei abgeholt wird, und nimmt ihr Schicksal in die eigenen Hände. Aria hat indes beschlossen, Ezra die Wahrheit zu erzählen. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: I. Marlene King Drehbuch: Jonell Lennon Kamera: Larry Reibman Altersempfehlung: ab 12