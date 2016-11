TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Krimiserie Rizzoli & Isles Die einzige Zeugin USA 2014 16:9 Merken In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen die Beamten versuchen, eine junge Zeugin zu finden, die beobachtet hat, wie eine Frau vor einem Nachtklub von einem Auftragskiller getötet wurde. Um das Mädchen zu retten, begibt sich Jane schließlich in größte Gefahr. Korsak beschließt, das Team mit der jungen Polizistin Nina Holiday zu ergänzen, nachdem Berry Frosts Schreibtisch lange leer stand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Tina Huang (Susie Chang) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce McGill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Randall Zisk Drehbuch: Michael Sardo Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine