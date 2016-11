TNT-Serie 10:55 bis 11:40 Serien McLeods Töchter Überraschung! AUS 2006 16:9 Merken Als Stevie erfährt, wer der neue Freund ihrer Tochter ist, trifft sie fast der Schlag. Doch um Rose nicht zu verlieren, versucht Stevie, ruhig zu bleiben, was ihr nicht sonderlich gut gelingt. Nachdem sie Leo vom Hof geworfen hat, will sie ihrer Tochter erklären, dass er ein gefährlicher Mensch ist, der sie nur benutzen will, um sich an ihrer Mutter zu rächen. Das Mädchen aber bleibt stur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Rachael Carpani (Jodi Fountain McLeod) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave Brewer) Zoe Naylor (Regan McLeod) Basia A´Hern (Rose Hall-Smith) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Andrew Prowse Drehbuch: Sarah Duffy, Christine McCourt Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12