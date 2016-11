TNT-Serie 05:20 bis 06:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Frischfleisch USA 2015 16:9 Merken Eigentlich hätte Tobys neuer Posten bei der Polizei von Rosewood den Freundinnen einen klaren Vorteil gegenüber Alis/A's fiesen Spielchen verschaffen sollen - doch es kommt anders als geplant. Als unerwartet neue Beweise auftauchen, kriselt es zwischen Spencer und Tobi. Emily und Aria versuchen indes verzweifelt, die Kontrolle wiederzuerlangen, die sie längst verloren haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Altersempfehlung: ab 12

