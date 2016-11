AXN 22:40 bis 23:25 Krimiserie The Shield Guardo USA 2007 16:9 Merken Vic ist weiterhin von Rachegefühlen getrieben. Trotz Shanes Protest plant er die Entführung von Guardos Freundin Nydia. Hauptdarsteller Michael Chiklis gewann für seine Rolle als gewissenloser Cop Vic Mackey einen Emmy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Detective Vic Mackey) Catherine Dent (Officer Danni Sofer) Walton Goggins (Detective Shane Vendrell) Michael Jace (Officer Julien Lowe) Jay Karnes (Detective Holland Wagenbach) Benito Martinez (David Aceveda) Cathy Cahlin Ryan (Corrine Mackey) Originaltitel: The Shield Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Adam E. Fierro, Shawn Ryan Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16