Niederlande 1 22:15 bis 22:55 Sonstiges Hoe heurt het eigenlijk? NL 2016 HDTV Merken Jort Kelder bezoekt een baron met wel een heel bijzondere baan. Otto Schimmelpenninck van der Oije is bassist in een heavy metal band! Heurt dat wel? Wat draagt de hedendaagse gentleman? Jort Kelder gaat op onderzoek bij de pakkenbeurs in Florence. Plus een bezoek aan het aristocratische en imposante Wenen! In Google-Kalender eintragen Moderation: Jort Kelder Originaltitel: Hoe heurt het eigenlijk?