Niederlande 1 20:30 bis 21:20 Sonstiges DNA Onbekend NL 2016 In DNA Onbekend staan familiegeheimen en de ontrafeling hiervan, door DNA-onderzoek, centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie? Grote twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Want leven in het ongewisse, of het nu gaat om oorlogskinderen, adoptiezaken of het vermoeden voortgekomen te zijn uit overspel, veroorzaakt veel verdriet. Caroline Tensen gaat in DNA Onbekend op pad om voor eens en altijd een antwoord te vinden en een eind te maken aan een leven vol onduidelijkheden en ontkenningen. Moderation: Caroline Tensen