Niederlande 1 11:15 bis 12:20 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Professor Robbert Dijkgraaf is vandaag te gast! Tijdens het Gala van de Wetenschap rijkt hij de Robbert Dijkgraaf Essayprijs uit. Jim Jansen, hoofdredacteur New Scientist, presenteert het gala. Ook hij is te gast * Tevens ontvangen we verzetsheldin Betty Bausch. Met haar spreken we over de herdenking van verzetsstrijders tijdens de oorlog * Ook schuift Gert-Jan Segers van de ChristenUnie aan. Samen met omroepbaas Jan Slagter en ouderenbond KBO-PCOB houdt hij op dinsdag 22 november 2016 een pleidooi voor waardig ouder worden * Daarnaast is huisarts dokter Ted van Essen er ook bij. Hij vertelt over het gebruik van medicinale cannabis * In de keuken staat topkok Antoine Hermans. Hij maakt gevogelte klaar * Tenslotte is er een sfeervol optreden van mondharmonicaspeler Tim Welvaars In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 215 Min. Bundestag live

Sonstiges

Das Erste 09:00 bis 12:00

Seit 149 Min. Curling

Sport

Eurosport 09:30 bis 12:00

Seit 119 Min. Anne Will

Diskussion

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 74 Min.