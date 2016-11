National Geographic 04:55 bis 05:40 Dokumentation Airport Security: Colombia Heiße Fracht ARG 2015 2016-12-07 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Am El Dorado-Flughafen geht der Drogenpolizei ein dicker Fisch ins Netz: Sie stellt einen Passagier, der fast neun Kilo Kokain nach Paris schleusen will - versteckt in Büchern und Notebooks. Kurz darauf entdecken die Ermittler in einem Bettrahmen riesige Mengen an Marihuana. Ein weiterer Schmuggler war noch einfallsreicher: Er hat sich die Drogen offenbar in seine Gesäßimplantate gespritzt! Herzzerreißend geht es derweil am Einwanderungsschalter zu: Eine Mutter wird von ihrer Tochter getrennt, weil sie das Mädchen allem Anschein nach illegal außer Landes bringen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airport Security: Colombia