National Geographic 23:30 bis 00:15 Dokumentation Drogen im Visier PCP in Washington USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Früher galt Washington DC als Crackhochburg. Doch in den Schwarzenvierteln im Südosten ist mittlerweile PCP, auch bekannt als "Angel Dust", sehr verbreitet. Die Notaufnahmen behandeln dort bis zu 80 Patienten im Monat, die unter dem Einfluss von PCP Psychosen entwickelt haben. PCP ist billig herzustellen und macht extrem schnell abhängig. Es löst Halluzinationen und Paranoia aus, macht schmerzunempfindlich und hochaggressiv. Spezielle Einheiten der DEA versuchen alles, um die Herstellung der Droge und den Handel mit ihr einzudämmen. Originaltitel: Drugs Inc.