Am 8. März 2014 ereignet sich eines der größten Luftfahrt-Mysterien aller Zeiten: Mit 239 Menschen an Bord ist die Boeing 777 des Malaysia-Airlines-Flug 370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking. Doch dort kommt sie nie an. Über dem Meer zwischen Malaysia und Vietnam setzen die Piloten knapp 40 Minuten nach dem Start ihren letzten Funkspruch ab. Kurz darauf stellen vietnamesische Lotsen fest, dass die Maschine ihre geplante Route verlassen hat. Seitdem ist sie spurlos verschwunden...