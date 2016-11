National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Prison Breaks - Die wahren Geschichten Ausbruch aus der Untersuchungshaft GB 2012 2016-11-24 09:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Rondell Reed sitzt unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen wegen Mordes in Untersuchungshaft im Indian River County Gefängnis in Florida. Doch genauso schnell, wie er ins Gefängnis gekommen ist, plant er auch schon seinen Ausbruch. Zunächst kommt er mit seinem Plan nicht recht voran, doch dann lernt er Leviticus Taylor kennen, der ebenfalls wegen Mordes einsitzt. Taylor hat bereits einen Ausbruchsplan. Eine Eisensäge hat er auch schon ins Gefängnis geschmuggelt. Die beiden Männer gelangen ins Belüftungssystem, von dort in eine Abstellkammer und schließlich auf den Pausenhof und über die Gefängniszäune in die Freiheit. Als man den Ausbruch entdeckt, wird die Jagd auf die beiden Flüchtigen eröffnet. Taylor ist schnell gefasst, aber Reed gelingt es, sich noch mehrere Tage vor seinen Verfolgern zu verstecken. Erst in Ohio kann er verhaftet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Breakout