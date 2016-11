National Geographic 11:25 bis 11:50 Dokumentation Die Waffensammler Vickers-Maschinengewehr USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Fort Myers in Florida verbinden "Die Waffensammler" große Erwartungen - und sie werden nicht enttäuscht. Das Angebot ist ein sehr seltenes Vickers Maschinengewehr aus dem Jahr 1915. Sollte sich die Waffe als funktionstüchtig erweisen, wird sie auf der Auktion einen hohen Preis erzielen. Weitere interessante Stücke sind ein Steigbügel aus der Zeit der Konquistadoren und eine amerikanische Flagge, die von polnischen Kriegsgefangenen in einem Lager während des Zweiten Weltkrieges hergestellt wurde. Die Jungs geben diesmal hohe Garantien und hoffen, dass sie auf kaufwillige Bieter treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lords of War