Niederlande 2 20:25 bis 21:15 Sonstiges De Zaak Menten NL 2016 HDTV Hans Knoop, hoofdredacteur van het aan De Telegraaf gelieerde weekblad Accent, wordt door collega Henriette Boas gewezen op een paginagroot interview in De Telegraaf met multimiljonair en kunstverzamelaar Pieter Menten. Boas beweert dat Menten zijn rijkdom te danken heeft aan ernstige misdaden die hij zou hebben gepleegd in de Tweede Wereldoorlog. Wanneer De Telegraaf geen aanleiding ziet de zaak verder te onderzoeken, besluit Knoop zelf verhaal te halen bij Menten. Originaltitel: De Zaak Menten