Sonstiges Natuur op 2: Planet Earth Zoet water GB 2010 Merken Slechts drie procent van al het water op aarde is zoet water, en het is onze kostbaarste hulpbron. Overal waar water stroomt of valt, bepaalt het de verdeling van het leven op aarde. In deze aflevering volgen we rivieren die vanuit hun bron in de bergen naar zee stromen, en zien we een aaneenschakeling van uniek en bijzonder leven dat in die ongerepte wateren voorkomt. Het verhaal begint met de oude en mysterieuze tafelbergen in het zuiden van Venezuela, een reeks geïsoleerde bergplateaus waar zich The Lost World van sir Arthur Conan Doyle afspeelde. Na elke stortbui schieten de aangezwollen beekjes over de rotswand en vallen 979 meter diep in de Devil's Canyon. Daar groeien ze uit tot de Angel Falls, de hoogste waterval ter wereld. Van daaruit voert de reis verder stroomafwaarts naar de spectaculairste rivieren en meren van onze planeet. Bijvoorbeeld het donderende geraas van de Iguazu Falls, de breedste ononderbroken waterval, en de Pantanal in Brazilië, het gevaarlijke moerasland dat het grootste ter wereld is. We zijn getuige van unieke en dramatische voorbeelden van diergedrag, zoals de heroïsche krachtmeting tussen familiegroepen van Indiase slanke otters en moeraskrokodillen. Het adembenemende schouwspel van Nijlkrokodillen in Afrika die gnoes onder water sleuren, wordt voor het eerst met een ultrasnelle camera gefilmd, zodat ook de kleinste details te zien zijn.