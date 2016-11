Motorvision.TV 07:50 bis 08:45 Motorsport V8 Supercars 2016 - ITM Auckland SuperSprint, 1.+ 2. Lauf AUS 2016 Stereo 16:9 Merken Der "Thunder from Down Under" ist beim ITM Auckland SuperSprint zu Gast auf dem Pukekohe Park Raceway in Neuseeland. Der 2,91 km lange Traditionskurs auf der Insel der Kiwis ist eng, schlecht einsehbar und schnell. Wer hier mithalten will, der muss sein V8 Supercar am absoluten Leistungslimit bewegen und am Ende der Gegengeraden den Kurvenscheitel von Turn 5 präzise erwischen. Bei den beiden Samstagsrennen sind je 100 Kilometer zu absolvieren. MOTORVISION TV zeigt die Highlights der beiden Rennen in einer kommentierten Zusammenfassung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V8 Supercars