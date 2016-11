Motorvision.TV 05:15 bis 05:45 Motorsport High Octane Livin' Loud Big Air Bash USA 2010 Stereo 16:9 Merken High Octane ist in der Stadt der Sünde fürs Kicker's Livin' Loud Big Air Bash am Hotel und Casino von Hard Rock. Wir tun uns mit dem Alpen-Star Malcom McCassey zusammen, um euch die Welt vom FMX zu zeigen. Profi-Freestylers Cowboy Kenny Bartram, Andy Bell von OGIO, Ronnie Ren Dog Renner, der Jailer Jake Windham und der Neue, Andy Jones, ziehen eine ganz schöne Show unter den hellen Lichtern von Las Vegas ab. Bleibt dran für diese hochfliegende Folge von High Octane. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane

