RTL Crime 01:50 bis 02:35 Actionserie The Glades Captain Barbecue USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 3: Kriminaltechniker Daniel rechnet sich gute Chancen bei einem Barbecue-Wettbewerb von Grill-Guru Jimmy Steele aus. Es trifft sich gut, dass Daniel bereits vor Ort ist, da Jimmy tot auf seinem Grill gefunden wurde. Jim ist ganz begeistert, die Mordermittlungen mit Fachsimpeleien über Grilltechniken aufpeppen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Dr. Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Paul Edwards Drehbuch: Tom Garrigus Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6