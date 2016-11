RTL Crime 20:15 bis 21:10 Krimiserie Büro der Legenden Folge 4 F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Malotru versucht bei einem Treffen mit den Algeriern anhand der Stimmung zu erfahren, ob Cyclone in ihrer Gewalt ist. Er findet heraus, dass Nadia an geheimen Verhandlungen teilnimmt. Nun weiß er, dass ihre Affäre Nadias Leben akut gefährdet. Er entschließt sich dazu, seine geheime Identität zu reaktivieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Bureau des Légendes Altersempfehlung: ab 16