Delizia - Eine kulinarische Zeitreise Brot und Spiele I 2015

1. Staffel, Folge 1: Der Historiker John Dickie begibt sich auf eine kulinarische Reise durch Italiens Geschichte und beginnt im alten Rom: Was nahmen die Gladiatoren vor ihren Kämpfen zu sich? Wie sah ein typisches römisches Frühstück aus? Und welche Gewürze trafen den Geschmack der römischen Oberschicht? John Dickie macht sich auf die Suche und lernt dabei allerlei Speisen kennen, deren Zutaten heute nicht mehr auf den Teller kommen...

Originaltitel: Delizia - Italian History on a Plate