Spiegel Geschichte 22:50 bis 00:05 Dokumentation Der Postraub - Auf der Spur der Millionendiebe GB 2014 Stereo 16:9 Merken Die Tat gilt bis heute als einer der spektakulärsten Kriminalfälle Großbritanniens: Im August 1963 überfallen Räuber einen Postzug und erbeuten mehrere Millionen Pfund Sterling. Schnell wird klar: die Kriminellen müssen einen Komplizen in Reihen der Bahn gehabt haben, der sie mit Insiderinformationen versorgte. Doch während viele der Gangster identifiziert und dingfest gemacht werden können, bleibt der Informant über Jahrzehnte unentdeckt. Mithilfe des Ex-Räubers Gordon Goody, der an dem Überfall beteiligt war, begeben sich Journalisten und Privatdetektive auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Postraub - Auf der Spur der Millionendiebe Altersempfehlung: ab 12