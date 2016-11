Spiegel Geschichte 16:35 bis 17:30 Dokumentation Delizia - Eine kulinarische Zeitreise Power Lunch I 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Politik hatte schon immer großen Einfluss auf die Kochkunst Italiens. Der Historiker John Dickie besucht einige Städte, in denen wichtige politische Ereignisse stattfanden und erfährt, welche Rolle die Küche dabei spielte. Was tischten Herzog Alfonso I. d'Este und seine Gattin Lucrezia Borgia ihren Gästen beim Festbankett auf? Was hatte Napoleons Sieg in der Schlacht bei Marengo mit einem Hühnchengericht zu tun? Was kam in das genuesische Pesto, das beim G8-Gipfel im Jahr 2001 serviert wurde? John Dickie probiert alles und entdeckt dabei erstaunliche Geheimnisse der Geschichte Italiens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Delizia - Italian History on a Plate Altersempfehlung: ab 12