Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Der Zauber der Liebe USA 1964 Merken Ben bekommt von den Indianern die junge Weiße Joan geschenkt. Joan hat lange bei den Paiute gelebt und gewöhnt sich nur schwer an das Leben auf der Ranch. Die Situation wird noch komplizierter, als sich das Mädchen in Ben verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Jack Big Head (Indian Chief) Anjanette Comer (Joan Wingate) Ray Hemphill (Party Guest #1) Originaltitel: Bonanza Regie: Tay Garnett Drehbuch: Frank Cleaver, David Dortort Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose