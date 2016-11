Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Celtic Glasgow - FC Barcelona, Gruppenphase 5. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken Ausgerechnet der Ex-Coach Pep Guardiola sorgte für Barças erste Niederlage in der laufenden Königsklassen-Saison. Die 1:3-Pleite bei Manchester City war die englische Revanche für die katalanische Dominanz beim 4:0-Hinspielerfolg. Durch den Punktverlust bricht Barcelona jedoch kein Zacken aus der Krone: Sie führen weiterhin die Gruppe C mit neun Punkten an. Anders Celtic Glasgow. Nach dem 1:1 in Gladbach finden sich die Schotten mit zwei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz wieder und müssen nun gegen Barça und einen Spieltag später gegen ManCity ran. Wollen "The Bhoys" in Europa überwintern, müssen die gegen die Top-Teams punkten und gleichzeitig auf einen Gladbach-Ausrutscher hoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League