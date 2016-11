Sky Sport 1 18:30 bis 20:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Besiktas Istanbul - Benfica Lissabon, Gruppenphase 5. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken Was passiert, wenn zwei rivalisierende Jäger auf ein und dieselbe Beute treffen? Richtig, dann ist Spektakel garantiert! Der Türkische Meister Besiktas Istanbul (3., 6 Pkt.) und der Portugiesische Meister Benfica Lissabon (2., 7 Pkt.) machen in der Gruppe B jagt auf den italienischen Tabellenführer aus Neapel (7 Pkt.). Mit vier Punkten aus den zwei Neapel-Spielen pirschten sich die Türken unauffällig von hinten an. Nun wollen sie die "Adler" vom Himmel schießen. "Wir werden für das Achtelfinale alles geben und bis zum Ende kämpfen", betont Besiktas-Trainer Senol Günes. Doch auch die Portugiesen sicherten sich mit zwei Siegen gegen Dynamo Kiew eine perfekte Ausgangspositio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League