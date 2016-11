Sky Sport 1 17:00 bis 20:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Rostow (RUS) - FC Bayern München, Gruppenphase 5. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken "Wir sind fürs Achtelfinale qualifiziert, das ist wichtig. Jetzt haben wir zwei Spiele, um den Gruppensieg noch zu schaffen", resümierte Bayern-Coach Carlo Ancelotti nach dem hart erkämpften 2:1 bei der tapfer verteidigenden PSV Eindhoven. Mit dem gleichen Beton-Konzept wird auch der FK Rostow ins Match gegen die Münchner gehen. Denn erstens war die ultra-defensive Ausrichtung der Russen beim 1:2 bei Atlético in Runde vier fast von Erfolg gekrönt. Der Siegtreffer des Spitzenreiters der Gruppe D fiel in der Nachspielzeit. Und zweitens erinnern sich die FK-Kicker an die 0:5-Abfuhr in München zum CL-Start. Die Bayern liegen drei Punkte hinter Madrid auf Platz zwei der Gruppe. Kommentar: Kai Dittma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League