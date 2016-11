Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League SSC Neapel - Dynamo Kiew, Gruppenphase 5. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken Historische Überlieferungen beweisen, dass die Neapolitaner Schöpfer der weltweit bekannten Pizza sind. Am Bosporus wurde jedoch aus der reich belegten Pizza Napoli eine magere Pizza Margherita. Schließlich kam der SSC Neapel beim Türkischen Meister Besiktas Istanbul nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpasste damit den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug. Trainer Maurizio Sarri war nach der Partie jedoch nicht unzufrieden: "Wir haben heute 90 Minuten gefightet." Mit dem Punktgewinn sicherten die Italiener zwar ihren ersten Tabellenplatz (7 Pkt.), doch die Verfolger Benfica (7 Pkt.) und Besiktas (6 Pkt.) können mittlerweile riechen, ob es bei den "Azzurri" am Vorabend Knoblauch ga In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League