MGM 01:15 bis 02:55 SciFi-Film Species IV - Das Erwachen USA 2007 Stereo 16:9 HDTV College-Dozentin Miranda (Helena Mattsson) erwacht eines Tages nach einem blutigen Gemetzel und kann sich an nichts erinnern. Da eröffnet ihr ihr Onkel, dass sie einst aus Alien-DNA geklont wurde. Nun droht ihr Killerinstinkt auszubrechen. Sie machen sich auf den Weg nach Mexiko zu dem Wissenschaftler, der sie einst erschaffen hatte. - Die Dritte Fortsetzung der "Species"-Reihe setzt wie gewohnt auf blutige Action, düstere Effekte und eine Prise Sex. Schauspieler: Ben Cross (Tom Hollander) Helena Mattsson (Miranda Hollander) Dominic Keating (Forbes McGuire) Marlene Favela (Azura) Meagen Fay (Celeste) Edy Arellano (Calderón) Marco Bacuzzi (Rinaldo) Originaltitel: Species: The Awakening Regie: Nick Lyon Drehbuch: Ben Ripley Kamera: Jaime Reynoso Musik: Paul Cristo, Kevin Haskins Altersempfehlung: ab 18