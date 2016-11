MGM 22:25 bis 23:40 Western Gegen Terror und Banditen USA 1954 Nach einer Geschichte von L.L. Foreman 20 40 60 80 100 Merken Das Western-Städtchen Marlpine wird von den Moran-Brüdern terrorisiert. Der neue Marshall Cruze (George Montgomery) freundet sich mit der jungen Rancherin Charlotte (Dorothy Malone) an. Seit deren Bruder einst von der Gang erschossen wurde, ist sie den Moran-Brüdern hilflos ausgeliefert. Cruze stellt sich den Banditen entgegen. - Für Genre-Freunde ein Vergnügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Montgomery (Cruz) Dorothy Malone (Charlotte Downing) Frank Faylen (Fairweather) Neville Brand (Tray Moran) Skip Homeier (Cass Downing) Douglas Kennedy (Gad Moran) Douglas Fowley (Bartender Charlie) Originaltitel: The Lone Gun Regie: Ray Nazarro Drehbuch: Don Martin, Richard Schayer Kamera: Lester White Musik: Irving Gertz Altersempfehlung: ab 12