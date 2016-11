MGM 17:15 bis 18:35 Actionfilm Los Angeles Streetfighter COR, USA 1985 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge US-Koreaner Young (Jun Chong) gilt in Los Angeles als der beste Kung-Fu-Fighter. Er und seine Bande verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Leibwächter und Rausschmeißer. Eines Tages nimmt Young den Kampf gegen skrupellose Drogenhändler auf und hat bald alle Handkanten voll zu tun. - Knochenbrecherische Hongkong-Action, in dem auch Ex-Karate-Weltmeister Bill Wallace Tritte austeilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jun Chong (Young) Phillip Rhee (Tony) James Lew (Chan) Rosanna King (Lily) Bill Wallace (Kruger) Ken Nagayama (Yoshida) Mark Hicks (Mark) Originaltitel: L.A. Streetfighters Regie: Richard Park Drehbuch: Simon Blake Hong, Jaime Mendoza Kamera: David D. Kim, Maximo Munzi Musik: Gary Falcone, Tom Jenkins, Charles Pavlosky, Barry Schleider Altersempfehlung: ab 18