MGM 10:35 bis 12:00 Drama All In - Alles oder nichts USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Poker-Ass Tommy Vinson (Burt Reynolds) vor 20 Jahren beinahe sein gesamtes Hab und Gut verzockte, hat er seiner Gattin zuliebe das Spielen aufgegeben. Als er den vielversprechenden Newcomer Alex (Bret Harrison) entdeckt, entflammt seine Leidenschaft erneut. Tommy nimmt den Frischling unter seine Fittiche und will mit ihm die Weltmeisterschaften gewinnen. Aber damit setzt er seine Ehe aufs Spiel. - Atmosphärisches Spielerdrama mit einem grandiosen Burt Reynolds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bret Harrison (Alex Stillman) Burt Reynolds (Tommy Vinson) Shannon Elizabeth (Michelle) Charles Durning (Charlie Adler) Maria Mason (Helen Vinson) Jennifer Tilly (Karen "Razor" Jones) Gary Grubbs (Mr. Stillman) Originaltitel: Deal Regie: Gil Cates Jr. Drehbuch: Gil Cates Jr., Marc Weinstock Kamera: Tom Harting Musik: Peter Rafelson Altersempfehlung: ab 6