Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Hannover 96 - Erzgebirge Aue, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken War das Derby-Glas halbvoll oder halbleer? Im Lager von Hannover war man sich nach dem 2:2 in Braunschweig uneinig. Mittelfeldspieler Kenan Karaman war "froh über den Punkt". Stürmer Martin Harnik zeigte sich "enttäuscht. Grundsätzlich ist ein Punkt zu wenig". Auf den Punkt brachte es Trainer Daniel Stendel: "Es war beeindruckend, wie wir nach dem 0:2 reagiert haben." Zumal 96 mit 21 Zählern im Windschatten der Top drei bleibt. Weiter im Keller steckt Aue nach dem 1:2 gegen Nürnberg. Trotz der fünften Pleite in den letzten sechs Partien zeigte Erzgebirge eine gute Leistung, war auf Augenhöhe mit dem FCN. "Wir haben einfach einen Negativtrend. Wie eine Spirale, di In Google-Kalender eintragen Bildergalerie