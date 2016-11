Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - Eintracht Frankfurt, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Zu Sorglosigkeit besteht bei Werder Bremen angesichts von Platz 16 eigentlich kein Anlass, dennoch machte Alexander Nouri das als Grund für das 1:3 auf Schalke aus. In den "entscheidenden Sequenzen" sei sein Team "einen Ticken zu sorglos" gewesen, klagte der Werder-Coach. "Es ärgert mich sehr, dass die kleinen Dinge das Spiel kippen. Da müssen wir noch mehr Aufmerksamkeit an den Tag legen", fordert Nouri. Davon, ob das gelingt, hängt der Erfolg gegen die Eintracht ab. Die Frankfurter sind bislang sehr effektiv. "Wir können nicht im Vorbeigehen Spiele gewinnen. Wir müssen uns alles hart erarbeiten", sagt SGE-Coach Niko Kovac. Moderation: Jessica Kastrop, Kommentar: F In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop