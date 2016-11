Sky Bundesliga 15:30 bis 17:30 Fußball Fußball: Bundesliga Bayer Leverkusen - RB Leipzig, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Anschnallen, FC Bayern! Die Überflieger aus Leipzig ziehen nach dem furiosen 3:1-Triumph gegen desolate Mainzer mit dem Rekordmeister gleich. Abgezockt und siegeshungrig ballerten sich die Sachsen zum fünften Dreier in Folge. Träumen erlaubt? "So lange die Spieler während des Spiels nicht träumen, hat keiner ein Problem damit", schmunzelte Sportdirektor Ralf Rangnick. Mit Ballstafetten der Marke "sächsy" wollen die "Roten Bullen" auch in Leverkusen für Zählbares sorgen. Die "Wembley-Helden" feierten unterdessen gegen Darmstadt 98 ihren dritten Sieg (3:2) in einer Woche. "Wir sind in kurzer Zeit aus der Hölle in den Himmel gekommen", philosophierte Mitt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie