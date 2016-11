Sky Bundesliga 13:30 bis 15:30 Fußball Fußball: Bundesliga FC Augsburg - Hertha BSC, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der FC Augsburg und Hertha BSC konnten die Länderspielunterbrechung unbeschwert genießen. Mit dem 2:0 in Ingolstadt "haben wir uns etwas Luft vor den Abstiegsrängen verschafft", freute sich FCA-Kapitän Paul Verhaegh, der mit einem "guten Gefühl" in die Pause ging. Vorsichtshalber warnte er seine Mitspieler jedoch, sie dürften sich auf diesem Polster "nicht ausruhen". Über ein "wunderschönes Ergebnis" konnte sich Hertha-Coach Pal Dardai beim 3:0-Sieg gegen Gladbach freuen. Der Lohn: Platz vier. Ihre Position wollen die Berliner bis zum Ende des Jahres unbedingt verteidigen, denn "dann werden wir für ein paar Tage einen tollen Urlaub genießen können", h In Google-Kalender eintragen Bildergalerie