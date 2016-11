Sky Bundesliga 09:30 bis 11:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu" - der legendäre Spruch von Ex-Profi Jürgen Wegmann traf beim 0:1 in Würzburg auf St. Pauli zu. Das Schlusslicht aus Hamburg hielt bis zur 84. Minute ein Remis, ehe Abwehrspieler Vegar Eggen Hedenstad per Slapstick-Eigentor für die achte Saisonpleite sorgte. "Das ist der absolute Wahnsinn", ärgerte sich Trainer Ewald Lienen, "es passt ins Bild, dass wir uns selbst einen reinhauen. Dagegen müssen wir uns wehren. Die Jungs brauchen ein Erfolgserlebnis." Das Motto gegen angeschlagene Düsseldorfer lautet: Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Fortuna verlor zuletzt 0:3 gegen Dresden und muss verletzungsbedingt auf etli In Google-Kalender eintragen Bildergalerie