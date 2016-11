Sky Cinema Hits 02:15 bis 04:05 SciFi-Film Ex Machina GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Programmierer Caleb (Domhnall Gleeson) gewinnt in einem internen Wettbewerb ein Treffen mit dem mysteriösen Firmengründer. Kaum ist er im abgeschiedenen Bungalow des exzentrischen Nathan (Oscar Isaac) eingetroffen, erfährt er den wahren Grund für seinen Trip: Er soll herausfinden, ob der von Nathan mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter Ava (Alicia Vikander) über ein eigenes Bewusstsein verfügt. Zögernd lässt sich Caleb auf das Experiment ein - und verstrickt sich bald in ein gefährliches Psychoduell. - Hochspannend: In dem smarten Sci-Fi-Thriller lotet Regieneuling Alex Garland die Grenzen künstlicher Intelligenz aus. Oscar für die Effekte! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domhnall Gleeson (Caleb) Alicia Vikander (Ava) Oscar Isaac (Nathan) Sonoya Mizuno (Kyoko) Claire Selby (Lily) Corey Johnson (Helikopterpilot) Chelsea Li (Büromädchen) Originaltitel: Ex Machina Regie: Alex Garland Drehbuch: Alex Garland Kamera: Rob Hardy Musik: Geoff Barrow, Ben Salisbury Altersempfehlung: ab 12