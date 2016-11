Jessup, Mississippi, im Jahr 1964. In der kleinen Stadt wurden drei Bürgerrechtler, die sich für die Rechte der Schwarzen einsetzten, brutal ermordet. Die beiden FBI-Agenten Ward und Anderson (Willem Dafoe, Gene Hackman) sollen den brisanten Fall klären. Doch mit ihren Ermittlungen stechen die beiden in ein Wespennest. Denn offenbar sind auch angesehene Bewohner der Stadt in das Verbrechen verwickelt. - Aufwühlendes und bewegend inszeniertes Rassismusdrama über ein dunkles Kapitel der US-Geschichte. Oscar für die beste Kamera und sechs weiter Nominierungen. In Google-Kalender eintragen