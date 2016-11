Sky Cinema Hits 08:20 bis 10:35 Drama American Sniper USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als US-Navy-SEAL hat Chris Kyle (Bradley Cooper) im Irak den Auftrag, seine Kameraden in deren Einsätzen abzusichern. In Sekundenschnelle muss er entscheiden: abdrücken oder nicht? Seine Treffsicherheit macht ihn zur Legende, Kyle gilt als tödlichster Schütze der Army. Aber auch zu Hause bei Frau (Sienna Miller) und Kindern lässt ihn seine Aufgabe nicht los ... - Nach wahren Ereignissen erzählt Clint Eastwood in einem kraftvollen Actionthriller vom tödlichsten Scharfschützen der US-Army. Oscar für den Tonschnitt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Chris Kyle) Sienna Miller (Taya) Max Charles (Colton Kyle) Luke Grimes (Marc Lee) Kyle Gallner (Goat-Winston) Jake McDorman (Biggles) Sam Jaeger (Hauptmann Martens) Originaltitel: American Sniper Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Jason Hall Kamera: Tom Stern Musik: Joseph S. DeBeasi Altersempfehlung: ab 16