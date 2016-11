Discovery Channel 17:25 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Schräglage USA 2012 Stereo 16:9 Merken Tonnen von Eis machen den Krabbenfischern das Leben schwer: Um auf Nummer sicher zu gehen, hat ein Großteil der Flotte im Hafen geankert, denn gegen diese Wetterbedingungen haben sie einfach keine Chance. Auch Kapitän Andy Hillstrand und seine Crew kapitulieren fürs Erste vor den Naturgewalten Alaskas. Doch noch hat die Besatzung den rettenden Ankerplatz nicht erreicht, und die Lage auf dem Fangboot wird langsam kritisch. Es befindet sich viel zu schwere Eismassen auf der "Time Bandit", fast 20.000 Kilo. Das Schiff hat mächtig Schlagseite bekommen und droht jetzt zu kentern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Bill Wichrowski (Himself - Captain: Kodiak) Warren Hicks (Himself - Greenhorn: Kodiak) Elliot Neese (Himself - Captain: Ramblin' Rose) Nick Dryden (Himself - Deckhand: Ramblin' Rose) Tim Lovins (Himself - Deckhand: Ramblin' Rose) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou