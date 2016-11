Discovery Channel 14:20 bis 14:45 Unterhaltung Adam Richman - Jäger des ultimativen Geschmacks San Francisco, California USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das "Namu Gaji" wird in San Francisco als Geheimtipp gepriesen. Völlig zurecht, denn die Spezialitäten, die in dem asiatischen Restaurant aufgetischt werden, schmecken vorzüglich. Adam Richman lässt sich im Insider-Lokal ein hawaiianisches Loco Moco mit gebratenem Kimchi-Reis schmecken. Ebenfalls sehr zu empfehlen sind die "Eggs McMahon" im "Little Skillet" . Belgische Waffeln mit Spiegeleiern, hausgemachter Fleischsauce, geriebenem Käse und Frühlingszwiebeln: Wer könnte da widerstehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Richman (Himself - Host) Originaltitel: Man Finds Food