Junior 08:25 bis 08:45 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Ein ganz besonderer Freund USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Pinkie lernt Cranky kennen, der neu nach Ponyville zieht. Sofort bietet sie ihm ihre Freundschaft an, dieser hat daran aber offensichtlich kein Interesse und will allein sein. Pinkie lässt nicht locker und hilft ihm, seine Sachen auszupacken, dabei zerstört sie ein Album mit alten Erinnerungen und verspielt sich ihre letzte Chance auf eine Freundschaft mit Cranky. Doch Pinkie gibt nicht auf. Sie hat in Crankys Erinnerungen etwas entdeckt, womit sie ihm eine riesige Freude machen kann. Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Altersempfehlung: ab 6