Sky Cinema Family HD 04:45 bis 06:30 Komödie I Love You, Beth Cooper CDN, USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Klassensprecher Denis Cooverman (Paul Rust) überrascht bei seiner Abschlussrede die ganze Schule: Der schüchterne Nerd beichtet Chef-Cheerleaderin Beth Cooper (Hayden Panettiere), dem heißesten Girl der Highschool, seine Liebe. Als Beth und ihre zwei ebenso attraktiven Freundinnen tatsächlich auf Denis' Party auftauchen, schwebt der Pannen-Typ auf Wolke Sieben. Aber Beths muskelbepackter Freund bringt ihn schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. - Flotte Teeniekomödie mit der sexy "Heroes"-Darstellerin. Bildergalerie Schauspieler: Hayden Panettiere (Beth Cooper) Paul Rust (Denis Cooverman) Jack Carpenter (Rich Munsch) Lauren London (Cammy) Lauren Storm (Treece) Shawn Roberts (Kevin) Jared Keeso (Dustin) Originaltitel: I Love You, Beth Cooper Regie: Chris Columbus Drehbuch: Larry Doyle Kamera: Phil Abraham Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12