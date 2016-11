"Spider-Man" Peter Parker (Tobey Maguire) sehnt sich nach einem ganz normalen Leben mit seiner großen Liebe Mary Jane (Kirsten Dunst). Als seine Superkräfte schwinden will er das Heldendasein aufgeben. Aber "Spider-Man" wird gebraucht: Der irre Doc Ock (Alfred Molina) bedroht die Welt und hat Mary Jane in seiner Gewalt. Peter weiß: Hier kann er nur als Superheld helfen. - Tolle Effekte, fantastische Action und eine Story mit Gefühl: Der sensationelle zweite Teil der Comic-Verfilmung. In Google-Kalender eintragen