Sky Atlantic HD 22:00 bis 22:30 Serien Nurse Jackie Ab nach Boston USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Fitch "Coop" Cooper (Peter Facinelli) hat seine letzten Tage im All-Saints-Krankenhaus. Sein Nachfolger wird der sympathische Dr. Bernie Prince (Tony Shalhoub), der die in Ungnade gefallene Krankenschwester Jackie (Edie Falco) spontan bei einem Notfall mithelfen lässt. Jackie kann nicht zu Coops Abschiedsfeier kommen. Sie will den Verkauf des Krankenhauses an eine Baufirma verhindern. - Vielschichtiger, schwarzhumoriger US-Serienhit mit "Sopranos"-Star Edie Falco als tablettenabhängige Krankenschwester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Stephen Wallem (Thor Lundgren) Betty Gilpin (Dr. Carrie Roman) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Brendan Walsh Drehbuch: Evan Dunsky, Liz Brixius, Linda Wallem, Ellen Fairey Musik: Pat Irwin Altersempfehlung: ab 12